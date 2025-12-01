وزير الرياضة يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملعبين بادل تنس، بنادي شرم الشيخ الرياضي، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، حيث يقوم بعدد من الجولات التفقدية بالمدينة.

وقام وزير الشباب والرياضة بافتتاح ملعبين بادل تنس، بتكلفة 2 مليون جنيه، بالاضافة الى تفقد الانشطة الشبابية والرياضية التي يتم تنفيذها بالنادي ومنها "مشروع الف بنت الف حلم، مشروع اللياقة البدنية للنشء والشباب، المشروع القومي للفتاة والمرأة، أكاديمية الكاراتيه، أكاديمية كرة القدم، وأكاديمية الكونغ فو".

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاهتمام بالمحافظات الحدودية يأتي في صدارة أولويات الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات رياضية وشبابية متكاملة لأبناء هذه المناطق، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت بما يلبي احتياجات الشباب والنشء.

التوسع في الأنشطة والبرامج

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التوسع في الأنشطة والبرامج داخل الأندية ومراكز الشباب بالمحافظات يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية مهارات الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه الأنشطة بما يحقق التنمية الشاملة ويرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.