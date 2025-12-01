يرفع شعار التحدي.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ دورة تونس للناشئات

يخوض منتخب مصر للناشئات بقيادة أميرة يوسف مرانه الأساسي اليوم الإثنين على الملعب الفرعي حمادي العقربي (رادس سابقاً) في إطار تحضيراته لنهائي بطولة أفريقيا تحت 20 عاماً للكرة النسائية الذي سيقام غدا الثلاثاء.



كان منتخب مصر لـ الناشئات بقيادة أميرة يوسف قد تأهل للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى من فوزين على تونس (1 – 0) وليبيا (12 – 0) ’ وفي انتظار مواجهة أول المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب المغرب بثلاث نقاط قبل مباراته اليوم الإثنين أمام الأردن.



أميرة يوسف: جاهزون لـ نهائي دورة شمال إفريقيا

أكدت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما جاهزية الفراعنة لخوض المباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس.



قالت أميرة يوسف لـ صدى البلد: المفروض إحنا في إنتظار هنلاعب مين في النهائى المغرب هيلاعب الأردن والفائز من المنتخبين سيواجه ناشئات منتخب مصر.



وأضافت أميرة يوسف: المباراة النهائية غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ 3 والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.



وواصلت أميرة يوسف: لسه حاليا متبلغين إن اللى فات كوم والي جاى كوم تانى وعايزين نعمل حاجة مفيش منتخب قبل كده أخد بطولة شمال إفريقيا ودا لقب جديد تماما على المنتخبات المصرية.



واستطردت أميرة يوسف: هى بطولة ودية بس إحنا بدأنا تدريبات استعداد للمباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا وهي قوية وتركيزها عالى جدا وإحنا واخدينها جد أوي مش بطولة ودية.



وعن لقاء ليبيا الذي انتهي بفوز ساحق لـ منتخب مصر بنتيجة 12 / صفر قالت أميرة يوسف: واللهي لو اتفرجت على الماتش هتعرف إنى حجمت اللاعبات ومنتخب ليبيا كانوا صغار في السن وكمان أول مرة يلعبوا كرة.



قائمة منتخب مصر لـ الناشئات

وجاءت قائمة لاعبات منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حبيبة صبري، وكنزي مجدي عزيز، ووفاء ربيع؛



وفي خط الدفاع: حبيبة أشرف، وجنة أحمد، وسلمى كرم، وفرحة الجارحي، وحنين زكي، وحبيبة وليد، ورودينا عبد الرسول؛



وفي خط الوسط: فاطمة مصطفى، وفاطمة الزهراء، وكاميليا معتز، وكاميلا أبو سيف، ومنة عزت، وأشرقت عادل، ومنى فكري، وفرح المهدي، وجوانا جورج؛



وفي خط الهجوم: حبيبة عصام، ونغم النجار، وسارة خالد.