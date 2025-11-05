إسلام صادق يثير الجدل بشأن منتخب الناشئين لكرة القدم..تفاصيل

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن أداء منتخب الناشئين بعد الفوز الأول له في المونديال على هايتي.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مارأيك في أداء منتخب الناشئين بعد الفوز الأول له في المونديال على هايتي 4-1!".

فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

سجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.

وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من عمر المباراة، وجاء الهدف الرابع لـ منتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، ببطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.