مميز وله مستقبل .. خالد الغندور يتغنّى بناشئ الأهلي بلال عطية

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بمهارة لاعب الأهلي بلال عطية بعد مشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عامًا والفوز على هايتي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بلال عطية لاعب الأهلي لاعب مميز وعنده مستقبل لو عرف يتطور الفترة القادمة".

من جانب آخر، علّق الإعلامي محمد شبانة على فوز منتخب مصر تحت 17 عامًا على هايتي، مؤكدًا أن الجيل الجديد من اللاعبين يقدم مستويات مميزة تعكس مستقبلًا واعدًا لكرة القدم المصرية.

وقال “شبانة”، خلال تقديمه برنامج “نمبر وان” على قناة CBC: "منتخب مصر تحت 17 عامًا حقق فوزًا مهمًا على هايتي، وهو الانتصار الثالث فقط للفراعنة عبر تاريخهم في كأس العالم للناشئين".

وأضاف: "الثنائي بلال عطية وحمزة عبدالكريم أصبحا ترند على منصة إكس بعد تألقهما في المباراة، وجماهير الأهلي أشادت بأدائهما، خاصة في ظل حالة الغضب من أداء بعض نجوم الفريق الأول".