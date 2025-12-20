قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
توك شو

ياسمين ضياء: فعاليات ثقافية متنوعة بالفيوم لنشر الوعي وبناء الإنسان

الثقافة
الثقافة
محمود محسن

قالت ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، إن الفرع ينفذ «مجموعة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان»، ويأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة الهادف لنشر الوعي وتنمية الإبداع في مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت ضياء، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الفعاليات شملت «ملتقى التنوير لمناقشة تأثير المخدرات وآثارها السلبية على الشباب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة»، مشيرة إلى أن الملتقى أقيم على مسرح مديرية التربية والتعليم بحضور وكيل الوزارة، وبمشاركة عدد من الأدباء وأعضاء اتحاد الكتاب، منهم الكاتب أحمد أورني والكاتب أحمد طنش والأديب منتصر ثابت، حيث تم الحديث عن الآثار الخطيرة للمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب.

وأضافت أن المتحدثين أكدوا خلال الملتقى أن «ربنا أكرمنا بالعقل ولازم نحسن استخدامه»، مع الإشارة إلى نماذج رياضية ناجحة استطاعت تجاوز الإدمان والتعافي منه وتحقق إنجازات أكبر، موضحة أن هذه النماذج تم تقديمها كرسالة أمل وتحذير في الوقت نفسه.

وأكدت مدير عام فرع ثقافة الفيوم أن الثقافة تعمل على «تنوع في تقديم المحتوى»، حيث تم تنظيم أنشطة في وقت واحد شملت ملتقى للشباب والعمال داخل مصنع الغزل والنسيج عن التواصل الاجتماعي وتأثيره على إنتاجية العامل، وورش فنية لذوي الهمم بمراكز الشباب، وقوافل ثقافية بالقرى عن الاتصال الإلكتروني، إلى جانب أنشطة فنية للأطفال، مشددة على أن هذا التنوع يركز على بناء الإنسان والوعي المجتمعي.
 

