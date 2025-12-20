ياسمين ضياء: فعاليات ثقافية متنوعة بالفيوم لنشر الوعي وبناء الإنسان

قالت ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، إن الفرع ينفذ «مجموعة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان»، ويأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة الهادف لنشر الوعي وتنمية الإبداع في مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت ضياء، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الفعاليات شملت «ملتقى التنوير لمناقشة تأثير المخدرات وآثارها السلبية على الشباب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة»، مشيرة إلى أن الملتقى أقيم على مسرح مديرية التربية والتعليم بحضور وكيل الوزارة، وبمشاركة عدد من الأدباء وأعضاء اتحاد الكتاب، منهم الكاتب أحمد أورني والكاتب أحمد طنش والأديب منتصر ثابت، حيث تم الحديث عن الآثار الخطيرة للمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب.

وأضافت أن المتحدثين أكدوا خلال الملتقى أن «ربنا أكرمنا بالعقل ولازم نحسن استخدامه»، مع الإشارة إلى نماذج رياضية ناجحة استطاعت تجاوز الإدمان والتعافي منه وتحقق إنجازات أكبر، موضحة أن هذه النماذج تم تقديمها كرسالة أمل وتحذير في الوقت نفسه.

وأكدت مدير عام فرع ثقافة الفيوم أن الثقافة تعمل على «تنوع في تقديم المحتوى»، حيث تم تنظيم أنشطة في وقت واحد شملت ملتقى للشباب والعمال داخل مصنع الغزل والنسيج عن التواصل الاجتماعي وتأثيره على إنتاجية العامل، وورش فنية لذوي الهمم بمراكز الشباب، وقوافل ثقافية بالقرى عن الاتصال الإلكتروني، إلى جانب أنشطة فنية للأطفال، مشددة على أن هذا التنوع يركز على بناء الإنسان والوعي المجتمعي.

