اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

علاء نبيل: اقترحت مشاركة لاعب من مواليد 2005 إجباريًا في كل فريق بالدوري الممتاز

علاء نبيل
علاء نبيل
محمد سمير

أشاد علاء نبيل، المدير الفني باتحاد الكرة، بالمستوى الذي قدمه لاعبو منتخب الناشئين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يمتلك روحًا عالية وقدرات واعدة تؤهله لتمثيل المنتخبات الكبرى مستقبلًا.

وقال نبيل، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "لاعبو منتخب الناشئين عندهم إرادة قوية وقدموا مباراة جيدة، أغلقنا صفحة اللقاء ونستعد للمباراة القادمة، وهناك فرحة كبيرة في مصر بعد الفوز".

وأضاف:"أحمد الكأس يقوم بعمل رائع مع اللاعبين، وهناك التزام كبير داخل المعسكر، فالنجاح لا يعتمد فقط على الفنيات، بل على الروح الجماعية والتلاحم بين اللاعبين ومدربهم، وهو ما لمسناه في المنتخب الحالي".

وتابع نبيل:"لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، ونناشد الجماهير المصرية في قطر بالحضور ومساندة المنتخب في المباريات المقبلة، خاصة أن جماهير فنزويلا وهايتي كانت بأعداد كبيرة في المدرجات".

وأشار المدير الفني لاتحاد الكرة إلى تحسن أداء المنتخب في البطولة الحالية:"في الفترات السابقة كانت بدايات المنتخب ضعيفة، لكن هذه المرة البداية كانت قوية، واللاعبون ملتزمون، وهو جيل جيد إذا حافظ على نفسه سنرى منهم الكثير في المستقبل".

وأكد نبيل أنه كان من أوائل المطالبين بدعم اللاعبين الصغار في الأندية:"منذ فترة طويلة أؤكد أن جيل 2007 و2008 سيكون له شأن كبير، وسيمد المنتخب الأولمبي والأول بعناصر مميزة.

وأكمل:" طلبت من مجلس جمال علام العام الماضي تطبيق اقتراح بوضع لاعب من مواليد 2005 بشكل إلزامي في قائمة كل فريق، بحيث لا يُحتسب تغييره أثناء المباراة إن شارك كبديل".

واختتم حديثه كاشفًا عن اهتمام خارجي باللاعبين المصريين الصغار: "في مباراة اليوم، حضر أحد الكشافين الأوروبيين وسأل عن بعض لاعبي المنتخب، وهو مؤشر إيجابي على أن الكرة المصرية تسير في الطريق الصحيح".

لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد

أسباب تفاقم الإكزيما بسبب التوتر

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

