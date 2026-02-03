قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عروض فنية وثقافية بالمتحف المصري الكبير لإثراء تجربة الزائر في "إجازة نص السنة"

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص المتحف المصري الكبير على تقديم تجربة سياحية ثقافية متكاملة لزوّاره من مختلف الفئات، نظَّم المتحف، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مجموعة من العروض الفنية والثقافية المجانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف إثراء تجربة الزيارة وربط الجمهور بالتراث المصري من خلال أساليب معاصرة وجاذبة.

المتحف المصري الكبير 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الفعاليات شملت باقة متنوعة من العروض الفنية والموسيقية، إلى جانب عروض العرائس والمسرح، والتي جمعت بين المتعة والمعرفة، وأسهمت في تحويل ساحات المتحف إلى مساحة حيوية نابضة بالحياة، تعكس ثراء التراث المصري وإبداعه الفني، وتؤكد دور المتحف كمركز ثقافي فاعل في خدمة المجتمع.

وتضمنت الفعاليات عرضًا مسرحيًا بعنوان «حتشبسوت»، بالتعاون مع مسرح Golden Theatre، والذي يستعرض سيرة الملكة حتشبسوت، إحدى أبرز حكّام مصر القديمة، متناولًا رحلتها في تولّي الحكم وأهم إنجازاتها السياسية والمعمارية. ويعتمد العرض على الأداء التمثيلي والسرد الدرامي لإحياء أحد فصول التاريخ المصري القديم في قالب مبسّط يناسب مختلف الفئات العمرية.

كما تم تقديم أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، بالتعاون مع قطاع المسرح بوزارة الثقافة، وهو أحد أبرز أعمال التراث الفني المصري وأكثرها ارتباطًا بالذاكرة الجماعية، حيث يعكس أجواء المولد الشعبي المصري من خلال فن العرائس، جامعًا بين الموسيقى والغناء والشخصيات الشعبية في إطار فني مرح ومبهج.

وشهدت الفعاليات أيضًا استضافة عرض موسيقي لأوركسترا «أنامل صغيرة»، بقيادة الدكتور راجي المقدم، قدَّم خلاله مجموعة من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية المصرية لكبار رموز الفن، من بينهم أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وعمر خيرت. ويحتفي العرض بالتراث الموسيقي المصري بأسلوب معاصر، في أجواء مفتوحة أتاحت تفاعل الجمهور مع الموسيقى، مقدِّمًا تجربة فنية تجمع بين الأصالة والمتعة لزوّار المتحف من مختلف الأعمار.

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير التراث المصري متحف

