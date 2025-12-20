رئيس وزراء السودان يتوجه إلى أمريكا ليبحث تداعيات الحرب وآفاق السلام

توجه رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة للبحث مع مسؤولين بالأمم المتحدة تداعيات الحرب وآفاق السلام، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال السفير حسام عيسى سفير مصر السابق بالسودان، إنّ الأقمار الصناعية التابعة لجامعة ييل الأمريكية لقطت صور الدماء المسالة في الفاشر خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر للجميع العدد الكبير للضحايا الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف جراء جرائم ميلشيا الدعم السريع.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن إخفاء هذه الجرائم، في ظل عدد من التحقيقات التي أجرتها قنوات إقليمية ودولية مع النساء المغتصبات اللاتي هربن من الفاشر وحكين موضوعات في منتهى السوء وجرائم حرب ضد الإنسانية".