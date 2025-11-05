قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى يصل الأجر كاملا.. ردد الصيغة الصحيحة لـ دعاء إهداء الثواب للميت
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
رياضة

خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري

سارة عبد الله

علّق الإعلامي خالد الغندور، على اختيار طاقم حكام بطولة السوبر المصري.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن محمود البنا حكما للأهلي وسيراميكا وكابتن محمد معروف للزمالك وبيراميدز ويا تري النهائي بحكام أجانب ولو الأهلي والزمالك في النهائي الأهلي هيوافق يلعب بحكام مصريين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز  في نصف نهائي بطولة السوبر.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائي السوبر المصري


يواجه فريق الزمالك بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري الذى سيقام بالإمارات ، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

بطولة السوبر المصري خالد الغندور محمود البنا

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

