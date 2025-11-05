خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري

علّق الإعلامي خالد الغندور، على اختيار طاقم حكام بطولة السوبر المصري.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن محمود البنا حكما للأهلي وسيراميكا وكابتن محمد معروف للزمالك وبيراميدز ويا تري النهائي بحكام أجانب ولو الأهلي والزمالك في النهائي الأهلي هيوافق يلعب بحكام مصريين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائي السوبر المصري



يواجه فريق الزمالك بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري الذى سيقام بالإمارات ، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.