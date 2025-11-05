قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
بيدعي لـ محمد صلاح .. لقطات للفنان أحمد بدير أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد | شاهد
رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد البنكي من انستاباي
رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول وريال مدريد
مباراة ليفربول وريال مدريد

شارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في فوز ليفربول على ريال مدريد بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد في إطار الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد صلاح للمشاركة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين أمام جالاتا سراي وآينتراخت فرانكفورت.

إحصائيات الشوط الأول

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 54%، وسدد 5 تسديدات منها 2 على المرمى.

في المقابل، كان ليفربول أكثر خطورة على المرمى، حيث أطلق 7 تسديدات منها 4 بين القائمين والعارضة.

رأسية أليستر تمنح الريدز نقاط المباراة

هدف ليفربول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.

تشكيل ريال مدريد:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:  فالفيردي - ميليتاو - دين هويسن - كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - أردا جولر - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور -  كيليان مبابي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

طريقة عمل السابلية

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

