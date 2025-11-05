بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

شارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في فوز ليفربول على ريال مدريد بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد في إطار الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد صلاح للمشاركة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين أمام جالاتا سراي وآينتراخت فرانكفورت.

إحصائيات الشوط الأول

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 54%، وسدد 5 تسديدات منها 2 على المرمى.

في المقابل، كان ليفربول أكثر خطورة على المرمى، حيث أطلق 7 تسديدات منها 4 بين القائمين والعارضة.

رأسية أليستر تمنح الريدز نقاط المباراة

هدف ليفربول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.

تشكيل ريال مدريد:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي - ميليتاو - دين هويسن - كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - أردا جولر - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس.