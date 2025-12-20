بعد قليل.. انطلاق احتفالية الجامع الأزهر لتوزيع جوائز مسابقة القرآن لذوي الهمم

تنطلق بعد قليل ، احتفالية الجامع الأزهر الشريف، لتسليم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث (المسابقة العامة لذوي الهمم)، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبـحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف و.

وتُقام الاحتفالية بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية، بـالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور كبير من الفائزين وذويهم .

تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

كان الجامع الأزهر قد أطلق مسابقة حفظ القرآن لذوي الهمم في موسمها الثالث منذ عدة أسابيع، وأجرى الاختبارات الخاصة بها على مستوى أنحاء الجمهورية.

وتأتي المسابقة في 3 مستويات كالتالي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 20 ألف جنيه.

المستوى الثاني: حفظ ثلثي القرآن، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه.

المستوى الثالث: حفظ ثلث القرآن، بعدد 10 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

قيمة جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

إجمالي الجوائز 450 ألف جنيه، دعمًا وتشجيعًا لحفظة كتاب الله من ذوي الهمم، وتقديرًا لعطائهم وقدرتهم المميزة على تحدي الصعاب بنور القرآن الكريم.