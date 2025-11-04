المواعيد والمباريات والحكام.. كل ما تريد معرفته عن السوبر المصري منذ 24 عاما

منذ أكثر من 24 عاماً وتحديدا في 14 سبتمبر عام 2001 انطلقت النسخة الأولى لبطولة كأس السوبر المصري لتصبح الثالثة في قائمة المسابقات المحلية الرسمية بجانب بطولتي كأس مصر التي ظهرت للنور موسم 1921 - 1922 وبطولة الدوري التي بدأت موسم 1948 – 1949.

تعرف على تواريخ وأطراف وهدافي وملاعب وحكام 28 مباراة شهدتها البطولة على مدار تاريخها على النحو التالي:

1 – 14 سبتمبر 2001: الزمالك × غزل المحلة (2 – 1) حازم إمام (ق 20) – حسام حسن (ق 116) – محمد محروس العتراوي (ق 77) – ملعب القاهرة الدولي – الحكم جمال الغندور.

2 – 19 سبتمبر 2002: الزمالك × المقاولون (1 – 0) أسامة نبيه (ق 114) – ملعب القاهرة الدولي - الحكم جمال الغندور.

3 – 28 أغسطس 2003: الزمالك × الأهلي (0 – 0) ثم تفوق الأهلي (3 - 1) بفارق ركلات الترجيح – ملعب الكلية الحربية – الحكم ألان سارس (فرنسا).

4 – 10 سبتمبر 2004: الزمالك × المقاولون (2 – 4) مدحت عبد الهادي ق 17 ’ 44 "ض.ج") – تامر عادل ق 8 ’70 – طلعت محرم ق 22 – أيمن زين ق 63 - ملعب الكلية الحربية – الحكم رضا البلتاجي.

5 – 27 يوليو 2005: الأهلي × انبي (1 – 0) وائل جمعة (ق 3 الشوط الإضافي الأول) – ملعب المقاولون العرب – الحكم عصام عبد الفتاح.

6 – 23 يوليو 2006: الأهلي × انبي (1 – 0) محمد أبو تريكة ق 1+ 90 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم عصام عبد الفتاح.

7 – 9 أغسطس 2007: الأهلي × الإسماعيلي (1 – 1) ثم (4 - 2) بركلات الترجيح – شادي محمد ق 42 "ض.ج" – محمد حمص ق 32 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم حمدي شعبان.

8 – 27 يوليو 2008: الأهلي × الزمالك (2 – 0) أحمد حسن ق 47 – المعتز إينو ق 89 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم فريتز ستوشليك (النمسا).

9 – 21 يوليو 2009: الأهلي × حرس الحدود (0 – 2) أحمد حسن مكي ق 6 - أحمد عبد الغني ق 58 – ملعب الكلية الحربية بالقاهرة – الحكم حمدي شعبان.

10 – 25 يوليو 2010: الأهلي × الحدود (1 – 0) محمد أبو تريكة ق 61 – ملعب الكلية الحربية – الحكم محمد فاروق.

11 – 9 سبتمبر 2012: الأهلي × انبي (2 – 1) عبد الله السعيد ق 65 – محمد ناجي "جدو" ق 1 + 90 – محمد شعبان ق 78 – ملعب الجيش ببرح العرب في الإسكندرية – الحكم محمد فاروق.

12 – 14 سبتمبر 2014: الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم (5 - 4) بركلات الترجيح – ملعب الجيش ببرج العرب – الحكم محمد فاروق.

13 – 15 أكتوبر 2015: الزمالك × الأهلي (2 – 3) عمر جابر ق 26 – محمود "كهربا" ق 5 + 90) – عبد الله السعيد ق 45 "ض.ج" ’ 53 "ض.ج"- مؤمن زكريا ق 69 – الملعب هزاع بن زايد بمدينة العين – الحكم كارلوس فيلاسكو كاربايو (إسبانيا)

14 – 10 فبراير 2017: الأهلي × الزمالك (0 – 0) - ثم (1 - 3) بركلات الترجيح – الملعب محمد بن زايد بأبو ظبي – الحكم بافل كرالوفيتش (جمهورية التشيك).

15 – 12 يناير 2018: الأهلي × المصري (1 – 0) المغربي وليد أزارو ق 101 – الملعب هزاع بن زايد بمدينة العين – الحكم عمار الجنيبي (الإمارات).

16 – 20 سبتمبر 2019: الأهلي × الزمالك (3 - 2) جونيور أجايي ق 19 ’ 49 - حسين الشحات ق 3 + 48 للأهلي - محمود علاء (ق 64 "ض.ج" ’ 76 "ض.ج" - ملعب الجيش ببرج العرب – الحكم فيلكس بريتش(ألمانيا).

17- 20 فبراير 2020: الأهلي 0 × 0 الزمالك (0 – 0) - ثم فاز الزمالك (4 - 3 ) بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبو ظبي - الحكم سيفين أودفار موين (النرويج).

18 – 21 سبتمبر 2021: الأهلي × طلائع الجيش (0 – 0) ثم فاز الجيش بركلات الترجيح (3 – 2) – ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية – الحكم مصطفى غربال (الجزائر).

19 – 28 أكتوبر 2022: الزمالك × الأهلي (0 – 2) البرازيلي برونو سافيو ق 39 - كريم فؤاد ق 1+ 90) - ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات – الحكم فابيو فيريسمو (البرتغال).

20 – 5 مايو 2023: الأهلي × بيراميدز (1 – 0) علي معلول ق 95 – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي – الحكم محمود البنا.

21 – 25 ديسمبر 2023 (نصف النهائي): بيراميدز × مودرن سبورت (0 – 0) – ثم فاز مودرن سبورت 14 – 13 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم أمين عمر.

22 – 25 ديسمبر 2023 (نصف النهائي) الأهلي × سيراميكا كليوباترا (1 – 0) جوستيك أرثر ق 4 + 90 "ذاتي"– ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمد معروف.

23 - 28 ديسمبر 2023 (المركز الثالث): بيراميدز × سيراميكا كليوباترا (1 – 1) أحمد قندوسي ق 70 – مصطفى فتحي ق 87 – ثم فاز بيراميدز 5 – 4 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمود البنا.

24 - 28 ديسمبر 2023 (النهائي) الأهلي × مودرن سبورت (4 – 2) محمود عبد المنعم "كهربا" ق 13 – حسين الشحات ق 34 – عمر السعيد ق 76 – محمد محمود ق 81 – أنتوني موديست ق 114 – كريم فؤاد ق 116) وقت إضافي - ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمد عادل.

25 – 20 أكتوبر 2024 (نصف النهائي): بيراميدز × الزمالك (1 – 1) ثم فوز الزمالك 5 – 4 بركلات الترجيح – إبراهيم عادل ق 14 – سيف الدين الجزيري ق 40 – ملعب أل نهيان في أبو ظبي – الحكم محمد معروف.

26 – 20 أكتوبر 2025 (نصف النهائي): الأهلي × سيراميكا كليوباترا (2 – 1) طاهر محمد طاهر ق 1 ’ 54 – فاخري لاكاي ق 3 + 45 – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي – الحكم أحمد الغندور.

27 – 24 أكتوبر 2024 (المركز الثالث): سيراميكا كليوباترا × بيراميدز (2 – 2) ثم تفوق بيراميدز 5 – 4 بركلات الترجيح – إسلام عيسى ق 20 – المغربي أحمد بلحاج ق 77 "ض.ج" - عبد الله مجدي "عكسي" – مروان حمدي – ملعب آل نهيان – الحكم محمود ناجي.

28 – 24 أكتوبر 2024 (النهائي): الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم فوز الأهلي 7 – 6 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي – الحكم أمين عمر.