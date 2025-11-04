قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى يصل الأجر كاملا.. ردد الصيغة الصحيحة لـ دعاء إهداء الثواب للميت
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المواعيد والمباريات والحكام.. كل ما تريد معرفته عن السوبر المصري منذ 24 عاما

الاهلي٩
الاهلي٩
ياسمين تيسير

منذ أكثر من 24 عاماً وتحديدا في 14 سبتمبر عام 2001 انطلقت النسخة الأولى لبطولة كأس السوبر المصري لتصبح الثالثة في قائمة المسابقات المحلية الرسمية بجانب بطولتي كأس مصر التي ظهرت للنور موسم 1921 - 1922 وبطولة الدوري التي بدأت موسم 1948 – 1949.

تعرف على تواريخ وأطراف وهدافي وملاعب وحكام 28 مباراة شهدتها البطولة على مدار تاريخها على النحو التالي:

1 – 14 سبتمبر 2001: الزمالك × غزل المحلة (2 – 1) حازم إمام (ق 20) – حسام حسن (ق 116) – محمد محروس العتراوي (ق 77) – ملعب القاهرة الدولي – الحكم جمال الغندور.

2 – 19 سبتمبر 2002: الزمالك × المقاولون (1 – 0) أسامة نبيه (ق 114) – ملعب القاهرة الدولي - الحكم جمال الغندور.

3 – 28 أغسطس 2003: الزمالك × الأهلي (0 – 0) ثم تفوق الأهلي (3 - 1) بفارق ركلات الترجيح – ملعب الكلية الحربية – الحكم ألان سارس (فرنسا).

4 – 10 سبتمبر 2004: الزمالك × المقاولون (2 – 4) مدحت عبد الهادي ق 17 ’ 44 "ض.ج") – تامر عادل ق 8 ’70 – طلعت محرم ق 22 – أيمن زين ق 63 - ملعب الكلية الحربية – الحكم رضا البلتاجي.

5 – 27 يوليو 2005: الأهلي × انبي (1 – 0) وائل جمعة (ق 3 الشوط الإضافي الأول) – ملعب المقاولون العرب – الحكم عصام عبد الفتاح.

6 – 23 يوليو 2006: الأهلي × انبي (1 – 0) محمد أبو تريكة ق 1+ 90 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم عصام عبد الفتاح.

7 – 9 أغسطس 2007: الأهلي × الإسماعيلي (1 – 1) ثم (4 - 2) بركلات الترجيح – شادي محمد ق 42 "ض.ج" – محمد حمص ق 32 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم حمدي شعبان.

8 – 27 يوليو 2008: الأهلي × الزمالك (2 – 0) أحمد حسن ق 47 – المعتز إينو ق 89 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم فريتز ستوشليك (النمسا).

9 – 21 يوليو 2009: الأهلي × حرس الحدود (0 – 2) أحمد حسن مكي ق 6 - أحمد عبد الغني ق 58 – ملعب الكلية الحربية بالقاهرة – الحكم حمدي شعبان.

10 – 25 يوليو 2010: الأهلي × الحدود (1 – 0) محمد أبو تريكة ق 61 – ملعب الكلية الحربية – الحكم محمد فاروق.

11 – 9 سبتمبر  2012: الأهلي × انبي (2 – 1) عبد الله السعيد ق 65 – محمد ناجي "جدو" ق 1 + 90 – محمد شعبان ق 78 – ملعب الجيش ببرح العرب في الإسكندرية – الحكم محمد فاروق.

12 – 14 سبتمبر 2014: الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم (5 - 4) بركلات الترجيح – ملعب الجيش ببرج العرب – الحكم محمد فاروق.

13 – 15 أكتوبر 2015: الزمالك × الأهلي (2 – 3) عمر جابر ق 26 – محمود "كهربا" ق 5 + 90) – عبد الله السعيد ق 45 "ض.ج" ’ 53 "ض.ج"- مؤمن زكريا ق 69 – الملعب هزاع بن زايد بمدينة العين – الحكم كارلوس فيلاسكو كاربايو (إسبانيا)

14 – 10 فبراير 2017: الأهلي × الزمالك (0 – 0) - ثم (1 - 3) بركلات الترجيح – الملعب محمد بن زايد بأبو ظبي – الحكم بافل كرالوفيتش (جمهورية التشيك).

15 – 12 يناير 2018: الأهلي × المصري (1 – 0) المغربي وليد أزارو ق 101 – الملعب هزاع بن زايد بمدينة العين – الحكم عمار الجنيبي (الإمارات).

16 – 20 سبتمبر 2019: الأهلي × الزمالك (3 - 2) جونيور أجايي ق 19 ’ 49 - حسين الشحات ق 3 + 48 للأهلي - محمود علاء (ق 64 "ض.ج" ’ 76 "ض.ج" - ملعب الجيش ببرج العرب – الحكم فيلكس بريتش(ألمانيا).

17- 20 فبراير 2020: الأهلي 0 × 0 الزمالك (0 – 0) - ثم فاز الزمالك (4 - 3 ) بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبو ظبي - الحكم سيفين أودفار موين (النرويج).

18 – 21 سبتمبر 2021: الأهلي × طلائع الجيش (0 – 0) ثم فاز الجيش بركلات الترجيح (3 – 2) – ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية – الحكم مصطفى غربال (الجزائر).

19 – 28 أكتوبر 2022: الزمالك × الأهلي (0 – 2) البرازيلي برونو سافيو ق 39 - كريم فؤاد ق 1+ 90) - ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات – الحكم فابيو فيريسمو (البرتغال).

20 – 5 مايو 2023: الأهلي × بيراميدز (1 – 0) علي معلول ق 95 – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي – الحكم محمود البنا.

21 – 25 ديسمبر 2023 (نصف النهائي): بيراميدز × مودرن سبورت (0 – 0) – ثم فاز مودرن سبورت 14 – 13 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم أمين عمر.

22 – 25 ديسمبر 2023 (نصف النهائي) الأهلي × سيراميكا كليوباترا (1 – 0) جوستيك أرثر ق 4 + 90 "ذاتي"– ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمد معروف.

23 - 28 ديسمبر 2023 (المركز الثالث): بيراميدز × سيراميكا كليوباترا (1 – 1) أحمد قندوسي ق 70 – مصطفى فتحي ق 87 – ثم فاز بيراميدز 5 – 4 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمود البنا.

24 - 28 ديسمبر 2023 (النهائي) الأهلي × مودرن سبورت (4 – 2) محمود عبد المنعم "كهربا" ق 13 – حسين الشحات ق 34 – عمر السعيد ق 76 – محمد محمود ق 81 – أنتوني موديست ق 114 – كريم فؤاد ق 116) وقت إضافي - ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي – الحكم محمد عادل.

25 – 20 أكتوبر 2024 (نصف النهائي): بيراميدز × الزمالك (1 – 1) ثم فوز الزمالك 5 – 4 بركلات الترجيح – إبراهيم عادل ق 14 – سيف الدين الجزيري ق 40 – ملعب أل نهيان في أبو ظبي – الحكم محمد معروف.

26 – 20 أكتوبر 2025 (نصف النهائي): الأهلي × سيراميكا كليوباترا (2 – 1) طاهر محمد طاهر ق 1 ’ 54 – فاخري لاكاي ق 3 + 45 – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي – الحكم أحمد الغندور.

27 – 24 أكتوبر 2024 (المركز الثالث): سيراميكا كليوباترا × بيراميدز (2 – 2) ثم تفوق بيراميدز 5 – 4 بركلات الترجيح – إسلام عيسى ق 20 – المغربي أحمد بلحاج ق 77 "ض.ج" - عبد الله مجدي "عكسي" – مروان حمدي – ملعب آل نهيان – الحكم محمود ناجي.

28 – 24 أكتوبر 2024 (النهائي): الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم فوز الأهلي 7 – 6 بركلات الترجيح – ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي – الحكم أمين عمر.

الاهلي بيراميدز الزمالك السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

ترشيحاتنا

حفل لفريق "دنيتنا" للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

بعد غد.. حفل لفريق دنيتنا للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

همام إبراهيم

أيوه .. همام إبراهيم يبدأ حفلته بيوم السينما السعودية بمهرجان vs-film

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد