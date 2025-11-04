بايرن ميونخ يصدم باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال

وجه فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية لمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل النجم الكولومبي لويس دياز هدفي التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقتين 4 و34، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ليكمل الفريق الألماني المباراة بعشرة لاعبين.

تحمل المباراة طابعًا ثأريًا خاصًا بين الفريقين، إذ سبق لبايرن ميونخ أن توّج على حساب باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال 2020، بينما ردّ الفريق الباريسي الدين مؤخرًا بفوزه في كأس العالم للأندية 2025.

موقف الفريقين في جدول البطولة

دخل الفريقان اللقاء وهما يمتلكان 9 نقاط لكلٍ منهما من ثلاث مباريات، مع أفضلية طفيفة لباريس سان جيرمان بفارق هدف (13 مقابل 12).

ويُعد الفوز في هذه المواجهة خطوة حاسمة نحو صدارة المجموعة والتأهل المبكر إلى دور الـ16.

تشكيل باريس سان جيرمان

شوفالييه – حكيمي – ماركينيوس (قائد) – نونو مينديز – زائير إيمري – فيتينيا – فابيان رويز – باركولا – ديمبيلي – كفاراتسخيليا.





تشكيل بايرن ميونخ

مانويل نوير – أوباميكانو – تاه – ستانيسيتش – كيميش – لايمر – بافلوفيتش – لويس دياز – أوليز – جنابري – هاري كين.





صراع تكتيكي بين إنريكي وكومباني

يعتمد لويس إنريكي المدير الفني لباريس على مرونة خط الوسط وسرعة الأجنحة لاختراق دفاعات البايرن، فيما يراهن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ على فعالية هاري كين أمام المرمى وصلابة الدفاع، الذي حافظ على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات أوروبية.

ويملك هاري كين سجلًا مميزًا، إذ أحرز 9 أهداف في آخر 6 مباريات، بينما سجل كفاراتسخيليا 5 أهداف في النسخة الحالية من البطولة.