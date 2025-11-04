دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ليفربول وريال مدريد المقامة على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 54%، وسدد 5 تسديدات منها 2 على المرمى.

في المقابل، كان ليفربول أكثر خطورة على المرمى، حيث أطلق 7 تسديدات منها 4 بين القائمين والعارضة.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي - ميليتاو - دين هويسن - كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - أردا جولر - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ويخوض ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.