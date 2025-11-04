قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد المصري
دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد
تحرك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مساء التعاملات
منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026
إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم
حماس ترفض وجود قوات دولية في غزة وتؤكد تمسكها بالسيادة الفلسطينية
لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء
خلال أيام| افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع .. تفاصيل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ليفربول وريال مدريد المقامة على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 54%، وسدد 5 تسديدات منها 2 على المرمى.

في المقابل، كان ليفربول أكثر خطورة على المرمى، حيث أطلق 7 تسديدات منها 4 بين القائمين والعارضة.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:  فالفيردي - ميليتاو - دين هويسن - كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - أردا جولر - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور -  كيليان مبابي.

ويخوض ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا محمد صلاح مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

أرشيفية

القصة الكاملة لمعاقبة عاطل بتهمة سرقة موظف بالمعاش

المتهم

القبض على لص سرقة أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

حادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد