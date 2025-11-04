انتخاب إيمان جمعة عضوًا بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) عن انتخاب إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADO)، عضوًا في لجنة الخبراء للوكالة الدولية ممثلة عن قارة إفريقيا، وذلك عقب الانتخابات التي أُجريت خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن اختيار عدد من الخبراء من مختلف دول العالم لعضوية اللجنة التي تُعد من أبرز اللجان الفنية التابعة للوكالة الدولية.

وقد وجّه رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، السيد فيتولد بانكا، التهنئة للأعضاء المنتخبين قائلاً: "نيابةً عن الوكالة، أود أن أهنئ الأعضاء العشرة المنتخبين في لجنة الخبراء الاستشارية للمنظمات الوطنية، تُقدّم هذه المجموعة رؤى قيّمة حول قضايا مكافحة المنشطات، كما أنها توفّر منظورًا إقليميًا وعالميًا متكاملًا، وأنا على ثقة بأن الأعضاء سيستخدمون خبراتهم الإقليمية والتزامهم بالرياضة النظيفة لتحقيق مساهمات مؤثرة".

تتكوّن المجموعة الاستشارية للمنظمات الوطنية من عشرة أعضاء يُنتخبون من المناطق الخمس (إفريقيا، الأمريكتان، آسيا، أوروبا، وأوقيانوسيا) لمدة ثلاث سنوات، وتُعنى بتقديم المشورة والتوصيات للوكالة الدولية بما يعزز التعاون وتطوير أداء المنظمات الوطنية حول العالم.

وتعرب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن فخرها بهذا التمثيل الدولي المرموق، الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءة وخبرة الكوادر المصرية، ودورها الفعّال في دعم الجهود العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز قيم النزاهة والرياضة النظيفة.

من جانبها، أعربت إيمان عن سعادتها بانتخابها عضوًا بلجنة الخبراء الاستشارية بالوكالة الدولية، مؤكدة أن ذلك دليل على أن مصر ممثلة في المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات تسير على الطريق الصحيح في تطبيق الكود الدولي والالتزام التام بقواعد الوكالة الدولية من أجل ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا مهما من أجل العمل على مساعدة كل المنظمات الوطنية في القارة الأفريقية بالتنسيق المستمر مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.