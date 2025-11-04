قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال على سلافيا براج

حمزة شعيب

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، والتي تُقام بنظامها الجديد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تم استحداثه العام الماضي.

ويشارك في النسخة الحالية 36 فريقًا بدلًا من 32، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب وفقًا للقرعة.

أما في دور الـ16، فتلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع الفِرق الصاعدة من الملحق، أيضًا حسب نتيجة القرعة.

وفي أبرز مباريات الجولة، حقق آرسنال فوزًا مهمًا على سلافيا براج بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب. بينما يستضيف ملعب الأنفيلد قمة نارية تجمع بين ليفربول وريال مدريد، في حين يشهد ملعب حديقة الأمراء مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وتستكمل المباريات غدًا الأربعاء، حيث يحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد في مواجهة قوية أخرى.


 

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء

1. آرسنال – 12 نقطة


2. باريس سان جيرمان – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


3. بايرن ميونخ – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


4. إنتر ميلان – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


5. ريال مدريد – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


6. بوروسيا دورتموند – 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


7. مانشستر سيتي – 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


8. نيوكاسل يونايتد – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


9. برشلونة – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


10. ليفربول – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


11. تشيلسي – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


12. سبورتينج لشبونة – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


13. قره باج – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


14. جالطة سراي – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


15. توتنهام – 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


16. آيندهوفن – 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


17. أتالانتا – 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


18. آينتراخت فرانكفورت – 3 نقاط


19. نابولي – 3 نقاط


20. مارسيليا – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


21. أتلتيكو مدريد – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


22. كلوب بروج – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


23. أتلتيك بلباو – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


24. سانت جيلواز – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


25. يوفنتوس – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


26. بودو جليمت – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


27. موناكو – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


28. بافوس – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


29. باير ليفركوزن – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


30. سلافيا براج – نقطتان


31. فياريال – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


32. كوبنهاجن – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


33. أولمبياكوس – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


34. كيرات – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


35. بنفيكا – بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)


36. أياكس – بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)

آرسنال ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

