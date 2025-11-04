ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال على سلافيا براج

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، والتي تُقام بنظامها الجديد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تم استحداثه العام الماضي.

ويشارك في النسخة الحالية 36 فريقًا بدلًا من 32، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب وفقًا للقرعة.

أما في دور الـ16، فتلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع الفِرق الصاعدة من الملحق، أيضًا حسب نتيجة القرعة.

وفي أبرز مباريات الجولة، حقق آرسنال فوزًا مهمًا على سلافيا براج بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب. بينما يستضيف ملعب الأنفيلد قمة نارية تجمع بين ليفربول وريال مدريد، في حين يشهد ملعب حديقة الأمراء مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وتستكمل المباريات غدًا الأربعاء، حيث يحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد في مواجهة قوية أخرى.





ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء

1. آرسنال – 12 نقطة



2. باريس سان جيرمان – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



3. بايرن ميونخ – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



4. إنتر ميلان – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



5. ريال مدريد – 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



6. بوروسيا دورتموند – 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



7. مانشستر سيتي – 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



8. نيوكاسل يونايتد – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



9. برشلونة – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



10. ليفربول – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



11. تشيلسي – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



12. سبورتينج لشبونة – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



13. قره باج – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



14. جالطة سراي – 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



15. توتنهام – 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



16. آيندهوفن – 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



17. أتالانتا – 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



18. آينتراخت فرانكفورت – 3 نقاط



19. نابولي – 3 نقاط



20. مارسيليا – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



21. أتلتيكو مدريد – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



22. كلوب بروج – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



23. أتلتيك بلباو – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



24. سانت جيلواز – 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



25. يوفنتوس – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



26. بودو جليمت – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



27. موناكو – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



28. بافوس – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



29. باير ليفركوزن – نقطتان (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



30. سلافيا براج – نقطتان



31. فياريال – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



32. كوبنهاجن – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



33. أولمبياكوس – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



34. كيرات – نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



35. بنفيكا – بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)



36. أياكس – بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد)