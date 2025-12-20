قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 21 08
بنها 21 10
دمنهور 21 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 21 10
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 19 08
رفح 19 08
رأس سدر 21 11
نخل 18 04
كاترين 16 01
الطور 21 10
طابا 19 11
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 21 10
السلوم 19 10
سيوة 19 08
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 25 16
حلايب 24 14
أبو رماد 25 13
رأس حدربة 23 14
الفيوم 22 10
بني سويف 22 08
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 08
قنا 24 10
الأقصر 25 11
أسوان 25 11
الوادي الجديد 23 12
أبوسمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة 28 19
المدينة 21 09
الرياض 18 05
المنامة 19 15
أبوظبي 22 15
الدوحة 20 15
الكويت 18 09
دمشق 14 03
بيروت 20 15
عمان 14 06
القدس 15 06
غزة 20 13
بغداد 21 07
مسقط 25 18
صنعاء 21 07
الخرطوم 28 15
طرابلس 17 12
تونس 18 12
الجزائر 16 11
الرباط 17 09
نواكشوط 27 12

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 12 03-
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 20 11
نيودلهى 19 10
جاكرتا 31 25
بكين 06 01-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 16 07
أثينا 14 08
روما 16 06
باريس 11 08
مدريد 10 05
برلين 08 04
لندن 10 06
مونتريال 02 01-
موسكو 02 01
نيويورك 07 03
واشنطن 10 05
أديس أبابا 23 12

الأرصاد شبورة مائية انخفاض الرؤية الأفقية نشاط رياح طقس شديد البرودة

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

