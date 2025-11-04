محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا مع ليفربول أمام ريال مدريد

حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا جديدًا في مسيرته مع "الريدز"، بعدما شارك في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستضيف ملعب الأنفيلد اللقاء المرتقب بين الفريقين، في مواجهة قوية يسعى خلالها ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أوروبا التاريخي.

وأعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت التشكيل الرسمي للفريق، والذي شهد تواجد محمد صلاح منذ البداية، ليستعد لخوض مباراته رقم 200 على ملعب الأنفيلد بمختلف البطولات، في إنجاز جديد للنجم المصري البالغ من العمر 33 عامًا.

وخاض صلاح قبل هذه المباراة 199 مواجهة في معقل ليفربول، تمكن خلالها من تسجيل 137 هدفًا، ليواصل كتابة التاريخ بأرقامه المميزة. كما كان النجم المصري قد وصل إلى الهدف رقم 250 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، خلال مواجهة الفريق الأخيرة يوم السبت الماضي.