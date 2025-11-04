شوبير: مهازل تحكيمية في الدورى المصرى

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بمنشور تزامنا مع مباراة سموحة و المقاولون العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير :

‏والله العظيم عمال اتفرج علي مهازل تحكيمية في الدورى المصرى

وأعلن أحمد عبدالعزيز، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد أيوب.

الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبدالرحمن عامر.

الوسط: عمرو السيسي، سمير فكري، أحمد فوزي.

الهجوم: حسام أشرف، سامادو، عبده يحيى.

ويحتل سموحة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، بينما المقاولون العرب يأتي في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط.