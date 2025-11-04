الأهلي السعودي يهزم السد القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا

تغلب فريق الأهلي السعودي على مضيفه السد القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 34، بينما تعادل كلودينهو للسد في الدقيقة 63.

وبعد 5 دقائق فقط، عاد الأهلي للتقدم عن طريق ماتيوس جونكالفيس، ليخطف الراقي فوزًا ثمينًاً.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:



إدوارد ميندي - علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد سليمان - ماتيو دامس - فرانك كيسي - أتانجا - رياض محرز - إنزو ميو - ماتيوس - فراس البريكان.



تشكيل السد:

مشعل برشم - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - رومان سايس - محمد وعد - محمد كامارا - كلاودينيو - جيوفاني - روبيرتو فيرمينو - أكرم عفيف - رافا موخيكا.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعة الغرب، بينما يأتي السد في المركز العاشر بنقطتين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.

