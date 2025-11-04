قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة عودة محمد شريف إلى صفوف الأهلي في بطولة السوبر ..تفاصيل

محمد شريف
محمد شريف
باسنتي ناجي

كشف  الإعلامي أحمد شوبير، عن العديد من المفاجأت داخل النادي الأهلي في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أبرزها عودة محمد شريف مهاجم الفريق من الإصابة واستعداده للمشاركة في السوبر المصري في الإمارات.

عودة محمد شريف 

ونفي شوبير حدوث أي خلافات في غرفة ملابس الأهلي، بعد مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال شوبير إن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد له أن حالة محمد شريف أصبحت جيدة جدًا، واللاعب جاهز بقوة للمشاركة في بطولة السوبر المصري مع الفريق، ومن المحتمل أن يتم الاعتماد عليه في مباراة سيراميكا كليوباترا.

كان هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، فكرة عقد صفقة تبادلية بين النادي الأهلي ونادي الوكرة القطري، قد رفض تتضمن انتقال أليو ديانج مقابل عودة حمدي فتحي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون تكرارًا لخطأ سابق ارتكبه الأهلي مع محمد شريف.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc" إن تجربة عودة اللاعبين الذين غادروا الأهلي ثم رجعوا لم تكن ناجحة.

وتابع:" اللاعب الذي يرحل من الأهلي ويعود لا يقدم نفس الأداء، وعودة محمد شريف لم تكن موفقة، وكان من الأفضل التعاقد مع لاعب جديد بمستوى أعلى."

وأضاف رمزي أن مستوى حمدي فتحي تراجع منذ رحيله عن الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركاته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى تقييم فني دقيق قبل اتخاذ أي قرارات تخص الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف رمزي أن المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي كان من بين الأسماء التي طُرحت على إدارة الأهلي أثناء فترة عمله في لجنة الاستكشاف بالنادي، مؤكدًا أن تألق اللاعب وسام أبو علي مع الفريق رغم انه لم يكن معروف.

وتحدث رمزي عن المهاجم الشاب أسامة فيصل، قائلًا إنه يمتلك موهبة كبيرة وإمكانيات مميزة رغم صغر سنه، معتبرًا أنه أفضل من مهاجمي الأهلي الحاليين، وقادر على أن يكون إضافة قوية للفريق.

وعن سوق الانتقالات المحلي، أكد رمزي أن التعاقد مع فاستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، سيكون صعبًا نظرًا لتواجده في الفريق السماوي، واصفًا إياه بأنه "أفضل مهاجم في الدوري المصري حاليًا".

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن المهاجم جراديشار لم يحصل على فرصته الكاملة داخل الأهلي، حيث تأثر بالجلوس على مقاعد البدلاء رغم بدايته القوية مع الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي بحاجة إلى تدعيم صفوفه في يناير بمهاجم صريح، ومدافع قوي، ولاعب وسط، بالإضافة إلى ظهير أيسر يعيد التوازن للفريق.

محمد شريف الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

نظام iOS 26

خيارات جديدة للغفوة.. إليك كل ما لا تعرفه عن «iOS 26»

مازدا RX-7

أيقونة أفلام Fast & Furious.. مازدا RX-7 تخطف الأنظار من جديد

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد