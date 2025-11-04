فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد

اختار روبرتو فيرمينو، مهاجم نادي السد القطري الحالي، النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في مقارنة بينه وبين جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال فيرمينو إنه يفضل صلاح على بيلينجهام، مشيرًا إلى أن الأخير يقدم مستويات رائعة، لكن صلاح يظل الأفضل في الوقت الحالي، خاصة في ظل تألقه الدائم مع ليفربول.

كما أشار فيرمينو، إلى اختياره للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي على حساب أليكسندر إيزاك، عند المقارنة بين اللاعبين في مركز الهجوم، مؤكداً أن مبابي يعد من أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي.

أما في ما يخص المقارنة بين لاعبي الجناح، فضل فيرمينو فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على لويس دياز، النجم السابق في ليفربول، مشيدًا بقدرات فينيسيوس العالية في المراوغة والسرعة التي تجعله من أبرز اللاعبين في أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات قبل لقاء حاسم بين ليفربول و ريال مدريد في آنفيلد ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل الفريقان في تحقيق الفوز في هذه المواجهة القوية، التي يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والتحدي بين العملاقين.