تشكيل منتخب مصر تحت 17 سنة أمام هايتي في بداية مشواره بمونديال الناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، بقيادة أحمد "الكاس"، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة منتخب هايتي التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في النسخة رقم 20 لبطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر جاء على النحو التالي:

عمر عبد العزيز - نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

منتخب مصر يبحث عن بداية قوية أمام أقل منتخبات المجموعة تصنيفاً، وذلك للحصول على دفعة في باقي مشواره في مرحلة المجموعات الذي يواجه هلاله الثنائي فنزويلا ثم إنجلترا في السابع والعاشر من نوفمبر الجاري.