الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موندو ديبورتيفو: برشلونة قد يخوض مباراة ودية في المغرب.. تفاصيل

إسراء أشرف

يقترب نادي برشلونة من تنظيم مباراة ودية في المغرب خلال ديسمبر المقبل، في إطار سعيه لتعزيز إيراداته المالية عبر المباريات الاستعراضية.

ويهدف النادي الكتالوني إلى تحسين وضعه المالي من خلال هذه المباريات التي تدر دخلاً إضافيًا، خصوصًا في الفترات التي لا تتضمن مباريات رسمية.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تدرس إدارة برشلونة عرضين لخوض مباريات ودية بعد آخر لقاء رسمي للفريق في عام 2025 ضد فياريال.

ويأتي العرضان من المغرب وبيرو، حيث يسعى النادي للاستفادة من هذه الفرص المالية.

وفي الصيف الماضي، كان برشلونة قد تلقى عرضًا لإقامة مباراة في الدار البيضاء يوم 20 يوليو، قبل جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية واليابان، إلا أن النادي قرر عدم تنفيذ الفكرة في ذلك الوقت.

ولكن العروض عادت إلى الواجهة الآن مع اقتراب ديسمبر، بعدما أبدت أطراف مغربية اهتمامًا كبيرًا باستضافة الفريق.

ومن الناحية اللوجستية، يعد المغرب الخيار الأنسب بالنسبة لبرشلونة، حيث تتيح المسافة القريبة بين برشلونة والمغرب للفريق السفر والعودة في أقل من 24 ساعة، ما يعني أن النادي يمكنه لعب المباراة والعودة في نفس اليوم.

أما في حالة بيرو، فالمسافة الطويلة إلى ليما تجعل تنظيم الرحلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل إجازة عيد الميلاد وما يترتب عليها من ضيق في الوقت بين المباريات.

ويتوقع أن تتخذ إدارة برشلونة قرارها النهائي بشأن المكان الذي سيستضيف المباراة في الأيام المقبلة، حيث تشير التقارير إلى أن النادي قد يوافق على العرضين معًا، بالنظر إلى المقابل المالي الكبير لكل منهما، إذ يتراوح أجر المباراة في بيرو بين 7 و8 ملايين يورو.

وفي حال عدم تمكن النادي من تنظيم المباراة في بيرو هذا العام، قد يتم تحديد موعد جديد لها في 2026.

يذكر أن برشلونة كان يخطط للحصول على دخل كبير من نقل مباراته ضد فياريال إلى ميامي، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة في إسبانيا وتم إلغاؤها.

وفي ظل هذه التطورات، يأمل برشلونة في تعويض العوائد المالية التي كانت متوقعة من تلك المباراة من خلال تنظيم هذه المباريات الودية في ديسمبر.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال

القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال

توقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

بعد غد.. توقف دعاية المرشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

جانب من الفعاليات

التضامن توقع بروتوكول تعاون لتحسين وتطوير الخدمات التربوية والتعليمية

بالصور

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

