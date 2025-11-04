موندو ديبورتيفو: برشلونة قد يخوض مباراة ودية في المغرب.. تفاصيل

يقترب نادي برشلونة من تنظيم مباراة ودية في المغرب خلال ديسمبر المقبل، في إطار سعيه لتعزيز إيراداته المالية عبر المباريات الاستعراضية.

ويهدف النادي الكتالوني إلى تحسين وضعه المالي من خلال هذه المباريات التي تدر دخلاً إضافيًا، خصوصًا في الفترات التي لا تتضمن مباريات رسمية.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تدرس إدارة برشلونة عرضين لخوض مباريات ودية بعد آخر لقاء رسمي للفريق في عام 2025 ضد فياريال.

ويأتي العرضان من المغرب وبيرو، حيث يسعى النادي للاستفادة من هذه الفرص المالية.

وفي الصيف الماضي، كان برشلونة قد تلقى عرضًا لإقامة مباراة في الدار البيضاء يوم 20 يوليو، قبل جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية واليابان، إلا أن النادي قرر عدم تنفيذ الفكرة في ذلك الوقت.

ولكن العروض عادت إلى الواجهة الآن مع اقتراب ديسمبر، بعدما أبدت أطراف مغربية اهتمامًا كبيرًا باستضافة الفريق.

ومن الناحية اللوجستية، يعد المغرب الخيار الأنسب بالنسبة لبرشلونة، حيث تتيح المسافة القريبة بين برشلونة والمغرب للفريق السفر والعودة في أقل من 24 ساعة، ما يعني أن النادي يمكنه لعب المباراة والعودة في نفس اليوم.

أما في حالة بيرو، فالمسافة الطويلة إلى ليما تجعل تنظيم الرحلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل إجازة عيد الميلاد وما يترتب عليها من ضيق في الوقت بين المباريات.

ويتوقع أن تتخذ إدارة برشلونة قرارها النهائي بشأن المكان الذي سيستضيف المباراة في الأيام المقبلة، حيث تشير التقارير إلى أن النادي قد يوافق على العرضين معًا، بالنظر إلى المقابل المالي الكبير لكل منهما، إذ يتراوح أجر المباراة في بيرو بين 7 و8 ملايين يورو.

وفي حال عدم تمكن النادي من تنظيم المباراة في بيرو هذا العام، قد يتم تحديد موعد جديد لها في 2026.

يذكر أن برشلونة كان يخطط للحصول على دخل كبير من نقل مباراته ضد فياريال إلى ميامي، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة في إسبانيا وتم إلغاؤها.

وفي ظل هذه التطورات، يأمل برشلونة في تعويض العوائد المالية التي كانت متوقعة من تلك المباراة من خلال تنظيم هذه المباريات الودية في ديسمبر.