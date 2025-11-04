دوري أبطال أوروبا.. آرسنال يتقدم على سلافيا براج في الشوط الأول

تقدم فريق آرسنال على مضيفه سلافيا براج بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب"فورتونا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف آرسنال عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وبدأ آرسنال اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييلن بيتر هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس، نورجارد، إيثان نوانيري.

الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ28 بنقطتين.