أسامة حسن: كل اللاعبين والمسئولين والمدربين في نادي الزمالك أهلاوية

أكد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن كل اللاعبين والمسئولين والمدربين في نادي الزمالك أهلاوية بنسبة 70%، ومجلس الإدارة الحالي أهلاوية وجايين يصفوا حسابات.

وقال أسامة حسن الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامج "مان تو مان": "من سنة 89 حتى 2025 نادى الزمالك ملغم أهلاوية، لاعيبه ومسئولين ومدربين وعمال أهلاوية والله العظيم، في الأهلى الدنيا مستخبية ونسبة الزمالكاوية فيه 20% أما الزمالك يوجد 70% أهلاوية ووشها مكشوف".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مجلس إدارة الزمالك الموجود حاليا أهلاوي، لو كابتن محمود الخطيب هو اللى ماسك الزمالك مش هيعمل كدة في الزمالك، واللى بيحصل في الزمالك ناس جاية تصفي حسابات ملهاش دعوة بالكرة جاية تخلص على الزمالك".

وأوضح: "كابتن محجمود الخطيب نجم الأهلى لو جه الزمالك هينجح وياخد دورى وكأس ويحقق البطولات، فأنا بقولك 70 % من داخل الزمالك أهلاوية".