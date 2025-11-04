شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

سجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.

وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من عمر المباراة، وجاء الهدف الرابع لـ منتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، ببطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.

تشكيل منتخب مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين



حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي لمنتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.