بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

أعلن سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة الشارقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الاتحاد والشارقة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الإنماء”.

تشكيل الاتحاد ضد الشارقة:

بريدج رايكوفيتش - مهند الشنقيطي - يان سيميتش - فابينهو تافاريس - ماريو ميتاي - نجولو كانتي - محمدو دومبيا - حسام عوار - موسي ديابي - ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.



