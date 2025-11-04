تعليق مثير من فتحي سند على إيقاف قيد الزمالك

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي قرار إيقاف قيد الزمالك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أمس الإثنين.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك :قرار صادم ،لإدارة الزمالك : إيقاف القيد ..الى حين الانتهاء من ثلاث قضايا ..خاصة بشكاوى مساعدى جوميز .

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف إيقاف قيد القلعة البيضاء أمس الإثنين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال المصدر أن سبب ايقاف القيد في نادي الزمالك رغم إعلان مجلس الإدارة في وقت سابق يتمثل في تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

أضاف : إدارة نادي الزمالك قامت في وقت سابق بعمل تسوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في منتصف شهر أغسطس الماضي عن طريق المستشار القانوني لفريق كرة القدم محمد متولي وإجراء مخالصة بشرط دفع المبلغ قبل شهر أكتوبر.

استطرد: بسبب الأزمة المالية إدارة نادي الزمالك لم تلتزم بدفع مبلغ التسوية في الوقت المحدد فقام المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بتفعيل القضية مرة أخرى وحصل على قرار إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تم الإعلان عنه حاليا للمساعدين لحين السداد.