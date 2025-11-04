تسوية مستحقات| سر إيقاف قيد نادي الزمالك بأمر الفيفا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف إيقاف قيد القلعة البيضاء أمس الإثنين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



قال المصدر أن سبب ايقاف القيد في نادي الزمالك رغم إعلان مجلس الإدارة في وقت سابق يتمثل في تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.



أضاف : إدارة نادي الزمالك قامت في وقت سابق بعمل تسوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في منتصف شهر أغسطس الماضي عن طريق المستشار القانوني لفريق كرة القدم محمد متولي وإجراء مخالصة بشرط دفع المبلغ قبل شهر أكتوبر.



استطرد: بسبب الأزمة المالية إدارة نادي الزمالك لم تلتزم بدفع مبلغ التسوية في الوقت المحدد فقام المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بتفعيل القضية مرة أخرى وحصل على قرار إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تم الإعلان عنه حاليا للمساعدين لحين السداد.



شهدت الساعات الماضية 3 إجراءات صادرة داخل جدران نادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصري والتي جاءت على النحو التالي:



تجهيز عواد للقاء الزمالك وبيراميدز



بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف تجهيز الحارس محمد عواد ليكون الخيار الأول في مواجهة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز بعد غد الخميس.



وذلك في حال عدم تعافي محمد صبحي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك وفريق طلائع الجيش بالدوري المصري والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدف.



جاء اختيار مدرب الزمالك الجديد لعواد نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الدفع بالمهدي سليمان حارس المرمى وفضل الاعتماد على محمد عواد صاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الكبيرة.







مكافآت الزمالك



تسلم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة المكافآت و المستحقات المتأخرة ، أمس الإثنين وذلك قبل السفر إلي دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.



يأتي ذلك بعدما اشتكي نجوم الزمالك من عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدي القلعة البيضاء منذ فترة طويلة.







ثلاث نجوم خارج قائمة الزمالك



قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعاد ثلاث عناصر سوبر من قائمة كأس السوبر المصري.



جاءت قائمة الثلاثي المستبعد من بطولة كأس السوبر المصري علي النحو التالي:



ناصر منسي: استبعاد لأسباب فنية



محمد السيد: استبعاد لأسباب فنية



آدم كايد: استبعاده بسبب الإصابة

