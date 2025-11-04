قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تسوية مستحقات| سر إيقاف قيد نادي الزمالك بأمر الفيفا

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسري غازي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف إيقاف قيد القلعة البيضاء أمس الإثنين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال المصدر أن سبب ايقاف القيد في نادي الزمالك رغم إعلان مجلس الإدارة في وقت سابق يتمثل في تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

أضاف : إدارة نادي الزمالك قامت في وقت سابق بعمل تسوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في منتصف شهر أغسطس الماضي عن طريق المستشار القانوني لفريق كرة القدم محمد متولي وإجراء مخالصة بشرط دفع المبلغ قبل شهر أكتوبر.

استطرد: بسبب الأزمة المالية إدارة نادي الزمالك لم تلتزم بدفع مبلغ التسوية في الوقت المحدد فقام المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بتفعيل القضية مرة أخرى وحصل على قرار إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تم الإعلان عنه حاليا للمساعدين لحين السداد.

شهدت الساعات الماضية 3 إجراءات صادرة داخل جدران نادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصري والتي جاءت على النحو التالي: 


تجهيز عواد للقاء الزمالك وبيراميدز 

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف تجهيز الحارس محمد عواد ليكون الخيار الأول في مواجهة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز بعد غد الخميس.

وذلك في حال عدم تعافي محمد صبحي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك وفريق طلائع الجيش بالدوري المصري والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدف.

جاء اختيار مدرب الزمالك الجديد لعواد نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الدفع بالمهدي سليمان حارس المرمى وفضل الاعتماد على محمد عواد صاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الكبيرة.

 


مكافآت الزمالك

تسلم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة المكافآت و المستحقات المتأخرة ، أمس الإثنين وذلك قبل السفر إلي دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

يأتي ذلك بعدما اشتكي نجوم الزمالك من عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدي القلعة البيضاء منذ فترة طويلة.

 


ثلاث نجوم خارج قائمة الزمالك 

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعاد ثلاث عناصر سوبر من قائمة كأس السوبر المصري.

جاءت قائمة الثلاثي المستبعد من بطولة كأس السوبر المصري علي النحو التالي: 

ناصر منسي: استبعاد لأسباب فنية

محمد السيد: استبعاد لأسباب فنية

آدم كايد: استبعاده بسبب الإصابة
 

الزمالك بيراميدز جوميز فيفا ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر لـ الناشئين

لا يعرف المستحيل| تصريحات الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين أمام تاهيتي

فتحي سند

تعليق مثير من فتحي سند على إيقاف قيد الزمالك

الزمالك

جمل فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد