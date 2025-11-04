قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تواجه الفشل| تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع مدرب تونسي

ماهر الكنزاري
ماهر الكنزاري
يسري غازي

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موقف التونسي ماهر الكنزاري المدير الفني الحالي لفريق الترجي التونسي .


وشهدت الفترة الأخيرة توتر كبير بين إدارة نادي الترجي والمدرب صاحب ال 52 عاما ماهر الكنزاري المرشح لتدريب نادي الزمالك رغم تصدر جدول الدوري التونسي حتي الجولة الماضية .

ويتقاضي المدرب التونسي ماهر الكنزاري المرشح لتدريب نادي الزمالك 28 ألف دولار شهرياً مع فريقه الترجي التونسي.

وكشفت تقارير إعلامية عن عامل وحيد يبعد ماهر الكنزاري مدرب نادي الترجي التونسي عن تدريب نادي الزمالك.

أفادت أن التوتر الذي يمر به ماهر الكنزاري المرشح لتدريب نادي الزمالك لم يصدر عن إدارة نادي الترجي التونسي بل صدر عن فئة من الجمهور وما زال مرتبط بعقد مع الفريق ومن ضمن الأهداف المنافسة على لقب كأس رابطة الأبطال بـ إفريقيا.



الزمالك يواجه بيراميدز فى السوبر المصري 

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بعد غد في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويعول أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك علي كتيبة نجوم القلعة البيضاء لعبور بيراميدز وتحقيق الفوز وبلوغ نهائي كأس السوبر المصري وحصد اللقب.

ويسعي أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إلي تحقيق أول لقب بعد تعيينه مدربا للفارس الأبيض خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

إيقاف قيد الزمالك

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة بسبب مستحقات بعض اللاعبين والمدربين والأندية بخلاف قضية جوزيه جوميز المدرب السابق ومساعديه والتي تسببت في إيقاف قيد النادي.

وأصبح نادي الزمالك مُقبل على مجموعة من القضايا التي تهدد النادي بإيقاف القيد وغرامات مالية كبرى من بينها قضية ميشالاك والتي تصل مستحقاته أكثر من 700 ألف دولار، بالإضافة إلى السنغالي إبراهيما نداي وتصل مستحقاته 2 مليون دولار، بخلاف قضية كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

كما يواجه الزمالك قضايا أخرى من بينها قضايا خاصة بالأندية التي تعاقد منها مع لاعبين في الفترة الماضية أبرزها أندية اللاعب صلاح مصدق وعبد الحميد معالي وخوان ألفينا.
 

