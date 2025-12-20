محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة

عقب رصد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الصباحية لقيام إحدى الشركات الخاصة بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمنطقة الجبلية المتاخمة لحى الصداقة الجديدة .

أعطى المحافظ توجيهاته الفورية للإدارة العامة للمخلفات البلدية بضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة ، والتحفظ عليها بعد قيام الشركة بنقل هذه النفايات من المنشآت الطبية الخاصة للطريق العام مخالفة لمواد القانون رقم ( 202 لسنة 2020 ) الخاص بإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

ووجه المحافظ أيضاً مدير مديرية الشئون الصحية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة المتسببة فى الواقعة ، بالإضافة إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جولة صباحية

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة رفع النفايات الطبية بشكل آمن بإشراف من إدارة المخلفات البلدية ، والإدارة العامة للبيئة ومديرية الصحة للتخلص الآمن منها طبقاً للمعايير والخطوات المستخدمة صحياً وبيئياً حيث أنه لا تهاون مع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

وكلف محافظ أسوان مسئولى المحليات وإدارة الرصد والمتابعة بالإدارة العامة للمخلفات البلدية والإدارة العامة للبيئة بالمرور الميدانى اليومى على المناطق والطرق التى تشهد مخالفات مماثلة لسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة مع المتسببين فيها .