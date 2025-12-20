قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟

توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعي ، ارتفاع طفيف قادم فى أسعار اللحوم بالتزامن مع دخول شهر رمضان ، وذلك بسبب زيادة الاقبال على شراء اللحوم خلال الشهر الكريم .

أسعار اللحوم

وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن أسعار اللحوم حاليًا منخفضة مقارنة بالأيام الماضية ، موضحًا أن تلك الفترة هى الفترة المناسبة لتخزين اللحوم والدواجن لتدنى أسعارهم

وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع ارتفاع أسعارها.

ولفت “أبوصدام ” إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 15% تقريبا، حيث كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء عام 2020 نحو 54% تقريبا ووصلت عام 2025 إلى 69% تقريبا.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن أهم الأسباب التي أدت لتقليص الفارق بين الانتاج والاستهلاك كان جهود الحكومة الكبيره في توفير سلالات من المواشي وتحسين السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالميه وفيرة الانتاج في اللحوم والالبان، ما ساهم في تحسين السلالات المحليه وزيادة الانتاج، بالاضافة الي قروض مشروع البتلو بفائدة 5% والذي قلل ذبح صغار المواشي وأدخل مربين جددا للقطاع.

وأشار ابوصدام إلى أن الرقابة الصارمة قلصت ظاهرة ذبح اناث المواشي الا للضرورة وساهم صندوق التأمين علي الماشية في تخفيف الاعباء عن المربين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتعويض المتضررين من المربين المؤمن علي مواشيهم حال مرض مواشيهم او نفوقها .

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحم القائم ، حيثُ يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا، وذلك في ظل جهود الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.





ـ بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 367 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم الكندوز إلى 403 جنيهات.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيها.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.