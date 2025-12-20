ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في شبرا الخيمة

شنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية بمدينة شبرا الخيمة، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.



جاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري، وتحت إشراف الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين، وبمشاركة منال عيسى، وبالتعاون مع تموين حي شرق برئاسة عايد رشدي، وأطباء المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت.



وأسفرت أعمال المرور والتفتيش على محال بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك عن ضبط كمية تُقدّر بنحو طن ونصف من استربس الدواجن والبسطرمة مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو مستندات تدل على مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية.