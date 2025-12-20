قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 76 مخالفة تموينية فى حملة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة على المخابز ومستودعات الغاز والمنشآت التجارية.


وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية أنه تم التوجيه بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لضمان جودة الخدمات مشيرا إلى أن الحملات المكبرة والمفاجئة إستهدفت نطاق دائرة قليوب - قها - الخانكة - طوخ - بنها - حي غرب شبرا الخيمة .


وأسفرت الحملات جهود هذة الحملات عن تحرير ٧٦  مخالفة تموينية ما بين  إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - عدم وجود لوحة ببيانات النشاط - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين .


كما قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على أحد المطاحن بدائرة مركز قليوب وقامت بمتابعة صرف الدقيق للمتعهدين وأصحاب المخابز لرصد أي شكوى من جودة الدقيق وتم عمل جشنى على أوزان شكائر الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية للشيكارة وتحرر تقرير فنى حيث تم تلافى بعض  الملاحظات التى قد تؤثر على جودة الدقيق.


وأكد الدكتور تامر صلاح على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ، وأن الحملات التموينية في طريقها مستمرة لن تتوقف بل ستتكثف أكثر الأيام المقبلة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول إستغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.

