تحرير 76 مخالفة تموينية فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة على المخابز ومستودعات الغاز والمنشآت التجارية.



وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية أنه تم التوجيه بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لضمان جودة الخدمات مشيرا إلى أن الحملات المكبرة والمفاجئة إستهدفت نطاق دائرة قليوب - قها - الخانكة - طوخ - بنها - حي غرب شبرا الخيمة .



وأسفرت الحملات جهود هذة الحملات عن تحرير ٧٦ مخالفة تموينية ما بين إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - عدم وجود لوحة ببيانات النشاط - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين .



كما قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على أحد المطاحن بدائرة مركز قليوب وقامت بمتابعة صرف الدقيق للمتعهدين وأصحاب المخابز لرصد أي شكوى من جودة الدقيق وتم عمل جشنى على أوزان شكائر الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية للشيكارة وتحرر تقرير فنى حيث تم تلافى بعض الملاحظات التى قد تؤثر على جودة الدقيق.



وأكد الدكتور تامر صلاح على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ، وأن الحملات التموينية في طريقها مستمرة لن تتوقف بل ستتكثف أكثر الأيام المقبلة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول إستغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.