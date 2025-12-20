تجربة جديدة لرفع انتاجية الألبان واللحوم بمصر.. تفاصيل

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد ، إن تجربة صناعة الأعلاف من قلب الصحراء فريدة من نوعها وتخفض التكاليف وترفع انتاجية اللحوم والألبان من خلال إنتاج خليط من نبات الأزولا ومفروم جريد البلح

وأوضح "المرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولي" ، أننا لدينا نخيل فى مصر بشكل متوفى ةتصل إلى أكثر من 4 مليون نخلة .

وأشار "وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد" إلى أنه تم نجاح التجربة بالفعل بعد 3 سنوات، مؤكدا أن التجربة نابعة من تعاون بحوث الصحراء والبحوث الزراعية ومنظمة الإيكاردا .

وأكد "وكيل وزارة الزراعة" أن نبات الازولا به بنسبة بروتينات تصل لـ 44% ، ويستخدم فى عدة صناعات .