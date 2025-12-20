وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بـ حدائق الأهرام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم تفقد 19 سوقا لليوم الواحد لعدد من مراكز وإحياء محافظة الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء افتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية،

و محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة ، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

ويشارك في السوق 22 شركة من شركات القطاع العام، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، ويقام السوق عند البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام "مدخل التجنيد"، بما يسهم في زيادة المعروض وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

ويشمل سوق اليوم الواحد طرح كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام سيتم تنظيمه بشكل دوري، بما يضمن استدامة توفير السلع للمواطنين، ويعزز من دور هذه الأسواق كأحد الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة في هذا الشأن .

وأضاف المحافظ أن السوق يضم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تخفيضات تتراوح بين ١٥ الي ٣٠ % ويتم متابعته بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من توافر السلع بالكميات المطلوبة والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على اختيار مواقع إقامة أسواق اليوم الواحد بعناية، بما يضمن سهولة الوصول إليها وخدمتها لأكبر قطاع ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

