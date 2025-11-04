مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً مثير بشأن إيقاف القيد في الزمالك.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن إيقاف القيد في الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تعليقك على إيقاف القيد في الزمالك بسبب 3 قضايا جديدة ؟".

وكان قد كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتعلق بعدم سداد مستحقات جوزيه جوميز، المدرب البرتغالي السابق للفريق، بالإضافة إلى مساعديه الذين كانوا ضمن جهازه الفني.

وكان فيفا قد أعلن، في وقت سابق، عن إيقاف قيد نادي الزمالك في سوق الانتقالات بسبب ثلاث قضايا ضد النادي، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه القضايا.

وأوضح المصدر أن القضايا تشمل مستحقات مالية متأخرة لـ جوميز واثنين من مساعديه خلال فترة تدريبهم للفريق، مؤكدًا أن إيقاف القيد سيستمر حتى يقوم النادي بسداد هذه المستحقات.

وأشار المصدر إلى أنه بمجرد تسوية هذه الديون، سيتم رفع الإيقاف عن القيد وعودة النادي للتعاقد مع اللاعبين الجدد.