أحمد حسن: محمد شريف تعافى بشكل كبير من الضامة.. وجاهز للسوبر

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد شريف والعافيه من الإصابة.

تعالي محمد شريف

وكتب أحمد حسن ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. محمد شريف تعافى بشكل كبير من إصابة العضلة الضامة ولكن يحتاج لبعض الوقت للمشاركة بالتدريبات بشكل تدريجي ومن الصعب لحاقه بلقاء سيراميكا كليوباترا".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العديد من المفاجأت داخل النادي الأهلي في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أبرزها عودة محمد شريف مهاجم الفريق من الإصابة واستعداده للمشاركة في السوبر المصري في الإمارات.

عودة محمد شريف

ونفي شوبير ، حدوث أي خلافات في غرفة ملابس الأهلي، بعد مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال شوبير، إن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد له أن حالة محمد شريف أصبحت جيدة جدًا، واللاعب جاهز بقوة للمشاركة في بطولة السوبر المصري مع الفريق، ومن المحتمل أن يتم الاعتماد عليه في مباراة سيراميكا كليوباترا.