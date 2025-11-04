مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

وأوضح الغندور أن المجلس رصد مكافآت خاصة واستثنائية للاعبين حال التتويج باللقب، في إطار دعم الإدارة للجهاز الفني واللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة.

وأشار إلى أن تلك المكافآت مرتبطة فقط بحصد لقب السوبر المصري، وليست مرتبطة بنتيجة مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز المقررة بعد غدٍ الخميس.

ويذكر أن بطولة كأس السوبر المصري هذا العام تقام بمشاركة أربعة أندية هي: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، وسط ترقب جماهيري كبير داخل وخارج مصر.

الزمالك يجهز بديل صبحي لحراسة المرمى

بدأ الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تجهيز الحارس البديل تحسبًا لاحتمالية غياب محمد صبحي عن مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعاني محمد صبحي من إصابة تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ما أثار مخاوف الجهاز الفني من إمكانية عدم لحاقه بمباراة السوبر.

وفي حال تأكد غياب صبحي، سيكون محمد عواد هو الخيار الأول لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز، نظرًا لخبراته الكبيرة في المباريات الحاسمة وقدرته على قيادة خط الدفاع بثبات وثقة.

وأوضح مصدر داخل النادي أن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة بالدفع بالحارس المهدي سليمان في هذه المواجهة المرتقبة، رغم مشاركته في اللقاء السابق أمام طلائع الجيش.

في المقابل، يواصل الجهاز الطبي للزمالك جهوده المكثفة لتجهيز محمد صبحي، بينما يعمل الجهاز الفني على تجهيز محمد عواد ليكون في كامل الجاهزية للمباراة المنتظرة.