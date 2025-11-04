عمر فرج يعود للظهور في الزمالك.. خطوة لتسويقه أم تمهيد للبقاء؟

يتجه نادي الزمالك، إلى إعادة اللاعب الفلسطيني عمر فرج للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول بعد فترة من الابتعاد عن التدريبات الجماعية والاكتفاء ببرامج فردية خلال الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن تتم عودة اللاعب إلى المران الجماعي عقب عودة بعثة الزمالك من الإمارات، بعد خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وكان عمر فرج خارج حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة جوسفالدو فيريرا، إلا أن هناك توجهًا جديدًا داخل النادي لإعادة تقييم موقف اللاعب ومنحه فرصة للعودة إلى أجواء الفريق.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة إدارة الزمالك لتسويق اللاعب خلال المرحلة المقبلة، حيث ترى أن مشاركته في التدريبات الجماعية قد تساعد في تسليط الضوء عليه أمام الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد معه.

وفي المقابل، لا يستبعد أن يواصل عمر فرج مشواره مع الزمالك في حال نال إعجاب الجهاز الفني الجديد، خاصة إذا لم تصل عروض مناسبة أو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فسخ التعاقد بالتراضي.