عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
برلمان

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة انتخابات النواب 2025

أميرة خلف

مع اقتراب انتهاء المراحل النهائية للعملية الانتخابية، تتزايد حالة الترقب بين المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إجراء جولات الإعادة وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي تم إلغاؤها.

ويأتي ذلك في ظل متابعة واسعة لمجريات الاستحقاق الدستوري، انتظارًا لما ستسفر عنه النتائج النهائية التي ستحدد ملامح المجلس النيابي الجديد.


وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز المواعيد الرسمية لجولات الإعادة للانتخابات التي ألغيت بقرار من الهيئة الوطنية ، والتي ألغيت بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

- جولة الإعادة بالـ19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى:

من المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر، و يجرى التصويت بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، و بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة 4 يناير المقبل.

- جولة الإعادة بالـ30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى:


تم إعلان نتيجة الجولة الأولى 18 ديسمبر المنقضي.


ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 30 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل.


ويجرى التصويت بالداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.


10 يناير .. الموعد النهائي لإعلان نتيجة انتخابات النواب2026


وبعد انتخابات مجلس النواب في الجولة الأخيرة خلال الايام القليل المقبلة ، سيتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب  يوم 10 يناير 2026 المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

التجمع الرابع

تحسين ورفع كفاءة منطقة تمر حنة بالتجمع الرابع ضمن خطة الجهاز الشاملة

وزير المالية

ننشر تفاصيل استفسارات المستثمرين بشأن تطبيق منظومة ACI

إزالة المخالفات

جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

