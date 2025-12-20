الموعد الرسمي لإعلان نتيجة انتخابات النواب 2025

مع اقتراب انتهاء المراحل النهائية للعملية الانتخابية، تتزايد حالة الترقب بين المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إجراء جولات الإعادة وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي تم إلغاؤها.

ويأتي ذلك في ظل متابعة واسعة لمجريات الاستحقاق الدستوري، انتظارًا لما ستسفر عنه النتائج النهائية التي ستحدد ملامح المجلس النيابي الجديد.



وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز المواعيد الرسمية لجولات الإعادة للانتخابات التي ألغيت بقرار من الهيئة الوطنية ، والتي ألغيت بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

- جولة الإعادة بالـ19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى:

من المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر، و يجرى التصويت بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، و بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة 4 يناير المقبل.

- جولة الإعادة بالـ30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى:



تم إعلان نتيجة الجولة الأولى 18 ديسمبر المنقضي.



ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 30 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل.



ويجرى التصويت بالداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.



10 يناير .. الموعد النهائي لإعلان نتيجة انتخابات النواب2026



وبعد انتخابات مجلس النواب في الجولة الأخيرة خلال الايام القليل المقبلة ، سيتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب يوم 10 يناير 2026 المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.