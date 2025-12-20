قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاة سمية الألفي.. قصة تعرضها للإجهاض والخيانة

سمية الألفي
سمية الألفي
أحمد إبراهيم

توفيت، منذ قليل، الفنانة سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها عددا كبيرا من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان الجمهور العربي. 

تزوجت سمية الألفي من الفنان فاروق الفيشاوى، ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي، وانتهت الزيجة بالانفصال دون إنجاب.

وتزوجت من المخرج جمال عبد الحميد، ولكن لم تستمر الزيجة طويلاً ليحدث الانفصال، وتزوجت للمرة الأخيرة من المطرب مدحت صالح وانفصلا أيضًا.

سمية الألفي وتعرضها للخيانة 

وكشفت سمية الألفي عن حقيقة ما تردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي: “هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما”.

وأضافت: “بعد الطلاق التالت، فاروق اتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين اتطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا اتجوزت وطلقت، قولتله إنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأتطلق وأرجعلك وضحكنا”.

وكشفت الفنانة سمية الألفي سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة أنه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

وأوضحت: "سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد هو شجاعته لأن في الوقت ده كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد انفصالنا".

قصة سمية الألفي مع فاروق الفيشاوى 

فيما كشفت الفنانة سمية الألفي تفاصيل اكتشافها خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن هذا الأمر تم من خلال اتصال من شخص مجهول.

وقالت: “كانت عندي صديقة عزيزة كانت معايا في وقت المكالمة، واقترحت عليا الاتصال والتأكد من الأمر، لكني رفضت وبعد ذلك وافقت”.

وأضافت الفنانة سمية الألفي: “اتصلت بالفندق وطلبت أكلم فاروق، وبالفعل اتأكدت إنه يخوني، وقلت له معلش في ناس عايزينك وقفلت معاه الاتصال”.

وتابعت: “طلبت من أمي الطلاق من زوجي بعد ما قفشته يخوني في التليفون، وعرفت الفتاة التي كان يخونني معها”.

وتحدثت الفنانة سمية الألفي عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوى، مؤكدة أنه كانت تربطها به علاقة حب قوية استمرت لسنوات طويلة ولم تنته.

وقالت: "بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

وكشفت الفنان سمية الألفي تفاصيل خاصة عن حياتها الزوجية، مؤكدة أنها كانت تتعامل مع الفنان فاروق الفيشاوي بمنتهى الاحترام والتقدير المتبادل معه.

وتابعت: "تربيت على يد أم تحترم الزوج بشكل كبير، ولا أغلط في زوجي مهما حصل، وفاروق عمره ما غلط فيا، وعمره ما زعق لي ولا قال كلمة بايخة".

وكشفت الفنانة سمية الألفي تفاصيل طلبها الطلاق من الفنان الراحل فارق الفيشاوي، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق لأسباب تتعلق بالخيانة الزوجية.

وقالت: "سبب طلاقي منه مش خيانته ليا، لكن بسبب عودته للإدمان مرة أخرى".

وأضافت: "قلت له ممكن أجيبلك كل ناس العالم دلوقتي تحت رجليك، لكن الإدمان قضيتي ومش هسيبك، ومش هتخلى عنك، والإدمان لازم تبطله".

سمية الألفي الفنانة سمية الألفي أعمال سمية الألفي أفلام سمية الألفي وفاة سمية الألفي

