إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور: بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين بالزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن بدء تغيير أرضيات ملاعب الناشئين في نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحمد لله بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين في نادي الزمالك التي لم تتغير من سنوات وده اهم جزء في  القدرة علي تطوير  وتنمية مهارات اللاعبين".

الزمالك يخوض تدريبه الأول استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر

ويخوض، اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الأول فى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى. 

الجهاز الفني للفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب قصر الإمارات.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على استاد آل نهيان في أبو ظبي في نصف نهائي بطولة كاس السوبر المصرى

 

 

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك الاهلي بيراميدز

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

