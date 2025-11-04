أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الثلاثاء 4 - 11 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
سلافيا براج X أرسنال – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نابولي X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
أتلتيكو مدريد X يونيون سانت جيلواز – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
بودو جليمت X موناكو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
يوفنتوس X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
ليفربول X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
أولمبياكوس X آيندهوفن – الساعة 10 مساءً
باريس سان جيرمان X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام هوتسبير X كوبنهاجن – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
كوت ديفوار X سويسرا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
البرازيل X الهندوراس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
المكسيك X كوريا الجنوبية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
هايتي X مصر – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS
ألمانيا X كولومبيا – الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
إنجلترا X فنزويلا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
إندونيسيا X زامبيا – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 5
كوريا الشمالية X السلفادور – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة
- سيول X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا
- ماكيدا زيلفيا X ملبورن سيتي – الساعة 12 ظهرا
- سانفريسي هيروشيما X جانجون إف سي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5
- بوريرام يونايتد X شنجهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
- السد X الأهلي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- الاتحاد X الشارقة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- وادي دجلة X الحدود – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport 1
- المقاولون العرب X سموحة – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 1
- زد X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 2