أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الثلاثاء 4 - 11 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سلافيا براج X أرسنال – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نابولي X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيكو مدريد X يونيون سانت جيلواز – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

بودو جليمت X موناكو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

يوفنتوس X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ليفربول X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

أولمبياكوس X آيندهوفن – الساعة 10 مساءً

باريس سان جيرمان X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X كوبنهاجن – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

كوت ديفوار X سويسرا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

البرازيل X الهندوراس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

المكسيك X كوريا الجنوبية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

هايتي X مصر – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS

ألمانيا X كولومبيا – الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إنجلترا X فنزويلا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3

إندونيسيا X زامبيا – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 5

كوريا الشمالية X السلفادور – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

- سيول X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا

- ماكيدا زيلفيا X ملبورن سيتي – الساعة 12 ظهرا

- سانفريسي هيروشيما X جانجون إف سي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

- بوريرام يونايتد X شنجهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

- السد X الأهلي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

- الاتحاد X الشارقة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- وادي دجلة X الحدود – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport 1

- المقاولون العرب X سموحة – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 1

- زد X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 2