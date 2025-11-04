قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الثلاثاء 4 - 11 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا.


 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سلافيا براج X أرسنال – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نابولي X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيكو مدريد X يونيون سانت جيلواز – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

بودو جليمت X موناكو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

يوفنتوس X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ليفربول X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

أولمبياكوس X آيندهوفن – الساعة 10 مساءً 

باريس سان جيرمان X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X كوبنهاجن – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
 كوت ديفوار X سويسرا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

البرازيل X الهندوراس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

المكسيك X كوريا الجنوبية  – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

هايتي X مصر – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS

ألمانيا X كولومبيا – الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إنجلترا X فنزويلا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3

إندونيسيا X زامبيا – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 5

كوريا الشمالية X السلفادور – الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة
 - سيول X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا

- ماكيدا زيلفيا X ملبورن سيتي – الساعة 12 ظهرا

- سانفريسي هيروشيما X جانجون إف سي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

- بوريرام يونايتد X شنجهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

- السد X الأهلي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

- الاتحاد X الشارقة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 - وادي دجلة X الحدود – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport 1

- المقاولون العرب X سموحة – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 1

- زد X البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 2

الدوري المصري دوري ابطال اوروبا ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

محكمة جنايات نجع حمادى

خصومة ثأرية.. الإعدام شنقاً لمتهمين بإنهاء حياة عامل بنجع حمادى

أرشيفية

النقض تقضي ببراءة المتهمين في حرق قسم شرطة حلوان

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد