بعد شفائه.. بوكيهات ورد تنهال على تامر حسني في حفل قصر عابدين

أحيا الفنان تامر حسنى حفلا غنائيا، اليوم السبت، في قصر عابدين، لصالح مؤسسة راعي مصر، في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

وانهالت بوكيهات الورد على الفنان تامر حسني من جمهوره؛ احتفالا بشفائه، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

شروط حضور حفل تامر حسني

الجهة المنظمة لحفل تامر حسنب، سبق أن كشفت عن شروط حضور الحفل، حيث أكدت “منع دخول الأطفال أقل من 15 عاما”، كما اشترطت “الدخول بالملابس الرسمية” و"وعدم الدخول بالمأكولات والمشروبات".

وكتب الفنان تامر حسني، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.