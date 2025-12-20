قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

شيماء جمال

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى امتنّ على عباده بنعمة الهداية والطاعة، مشيرًا إلى قوله تعالى في سورة النساء: ﴿كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم﴾، موضحًا أن الإنسان لم يهتدِ بنفسه، وإنما الهداية من الله وحده، كما قال سبحانه: ﴿بل الله يمنّ عليكم أن هداكم﴾، ولذلك لا يجوز للعبد أن يشمت في أهل المعاصي أو البلاء، لأن العافية فضل من الله وليست استحقاقًا ذاتيًا.

وبيّن خلال تصريح له اليوم السبت، أن المسلم إذا رأى مبتلًى بمعصية يقول: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري»، ويدعو له بالهداية، لا أن يشمت به أو يؤذيه، مستشهدًا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون».

وأوضح أن الإيمان الحق يظهر في كفّ الأذى عن الناس، مؤكدًا أن من يؤذي الناس أو يتتبع عوراتهم فليعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه بعد، لأن الإيمان إذا دخل القلب حجز صاحبه عن سوء الظن، ومنعه من التجسس، وصرفه عن الغيبة، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله».

وتطرق إلى المشاهد الختامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن آخر خروجه كان لزيارة شهداء أُحد، ثم عاد إلى المدينة واشتد عليه المرض، وكان يعاني حمى شديدة، وكان ذلك في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها، ثم استأذن زوجاته أن يُمرَّض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فوافقن، ونُقل النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهو متكئ من شدة المرض، الأمر الذي أثار فزع الصحابة حين رأوه على هذه الحال، فشعروا بالخوف من فراقه.

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن الأمة ببيانٍ ختامي، فقال: «أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، فهل خُلِّد نبي قبلي فيمن بُعث فيهم حتى أخلد فيكم»، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون﴾، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إني لاحق بربي، وإنكم لاحقون بي، وإن موعدكم الحوض».

وأوضح أن الحوض يكون في أرض المحشر، ويُملأ بماء من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه، وتسقي الملائكة منه، ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بيده الشريفة، مؤكدًا أن النبي قال: «فمن أراد منكم أن يرد الحوض عليّ غدًا فليكفف يده ولسانه»، مشددًا على أن الطريق إلى شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه يبدأ بكف الأذى عن الناس، وحفظ اللسان واليد، وعدم النيل من أحد، لأن الإيمان الصادق لا يجتمع مع أذى الخلق ولا مع الشماتة ولا مع تتبع العورات.

رمضان عبدالمعز البلاء الإيمان تتبع العورات الهداية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

