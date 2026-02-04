قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمرو عاكف مشغول بـ 5 أعمال فنية.. تفاصيل

أحمد إبراهيم

يواصل المونتير عمرو عاكف نشاطه الفني المكثف، حيث يشارك خلال الفترة الحالية في مونتاج 5 أعمال فنية، بين السينما والدراما، تضمنت 4 أفلام، إلى جانب مسلسل رمضاني في موسم 2026. 

ويواصل عمرو عاكف، بذلك نشاطه الفني المستمر على مدار العام، ليكون متواجداً في الموسم الدرامي الرمضاني، وأيضا في المواسم السينمائية التي تلي شهر رمضان المبارك بـ 4 أفلام، موزعة على مواسم متفرقة، مختلفة الطابع. 

وتشمل الأعمال السينمائية التي يتولى مونتاجها عمرو عاكف أفلام «شمشون ودليلة» و«الكراش» و«الست لما» و«وريد فلاج»، وهي أعمال تتنوع ما بين الأكشن والرومانسي والاجتماعي، ما يعكس حرصه الدائم على تقديم تجارب فنية متنوعة ومختلفة، وهي: 

- فيلم  الست لما، بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، انتصار، محمود البزاوي، إخراج : خالد أبو غريب.

- فيلم  ريد فلاج، بطولة: أحمد حاتم، شريف منير نسرين أمين، انتصار، جميلة عوض، إخراج محمود كريم. 

- فيلم  الكراش، بطولة أحمد داوود، ميرنا جميل، باسم سمرة، شرين رضا، إخراج محمود كريم. 

- فيلم شمشون و دليلة، بطولة: أحمد العوضي، مي عمر، محمود البزاوي، إنتصار، خالد الصاوي، عصام السقا، خالد سرحان، إخراج: رؤوف السيد. 

كما يشارك عمرو عاكف، في الموسم الدرامي الرمضاني 2026، بمسلسل اتنين غيرنا، وهو بطولة: آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، ناردين فرج، فدوى عابد، إخراج خالد الحلفاوي. 

ويُعد هذا الموسم من أكثر المواسم ازدحامًا ، لمشاركته في 5 أعمال فنية متنوعة وتؤكد هذه المشاركات حضوره القوي في السينما والدراما، واستمراره في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المونتيرين خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر عرض هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجمهور وصُنّاع الدراما والسينما، لما تحمله من تنوع فني وبصمة واضحة في المونتاج. 

أحدث أعمال عمرو عاكف

ويعد فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، الذي عرض خلال الفترة الماضية أخر أعمال عمرو عاكف السينمائية ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

