خبير استراتيجي يؤكد وجود أوراق دولية لم تستخدم بعد في قضية سد النهضة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، خبير الأمن الإقليمي ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر لم تصعد أو تهدد إثيوبيا في أي تصريحات رسمية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تصعيد المواقف دائمًا يأتي من جانب أديس أبابا.

منتدى الشراكة روسيا – إفريقيا

جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، حيث أوضح أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا كانت واضحة تمامًا ولا تقبل التأويل، مضيفًا: “لم يتطرق أي مسؤول مصري خلال الشهر الماضي لأي تهديد لإثيوبيا، لكن الجانب الإثيوبي هو من يصعد في مواقفه وتصريحاته بشكل مستمر دون سبب، ويزعم أن مصر تريد التفاوض بعقلية استعمارية رغم تاريخها السلمي”.

التعنت الإثيوبي

وأشار إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا استمرت 13 عامًا دون الوصول إلى حلول حقيقية بسبب التعنت الإثيوبي، موضحًا أن أديس أبابا بدأت بناء السد بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على مراعاة الإنصاف بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.

أوراق الضغط المتاحة لمصر

وحول أوراق الضغط المتاحة لمصر، قال اللواء وائل ربيع: “لدى مصر أوراق دولية لم تُستخدم بعد، تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، التي يمكنها وضع قيود وخطوط واضحة لحماية حقوق مصر في مياه النيل”.

كما شدد على أن تصريحات الرئيس السيسي لا تعني اللجوء إلى الحل العسكري، وأنها تؤكد التزام مصر بالحلول السلمية والدبلوماسية، قائلاً: “لا يجب أن يُفسر الكلام بما لم يقصد، والموقف المصري قائم على الشرعية الدولية والتفاوض البناء”.

المفاوضات الثنائية لمصر

وأضاف أن المفاوضات الثنائية لمصر مع إثيوبيا لم تتدخل فيها أي أطراف خارجية سوى مرة واحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، حيث اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، لكن انسحاب الجانب الإثيوبي حال دون ذلك.