قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجهيز صاحب القفاز الذهبي.. 3 إجراءات صارمة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بعد غد في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويعول أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك علي كتيبة نجوم القلعة البيضاء لعبور بيراميدز وتحقيق الفوز وبلوغ نهائي كأس السوبر المصري وحصد اللقب.

ويسعي أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إلي تحقيق أول لقب بعد تعيينه مدربا للفارس الأبيض خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

واتخذ الجهاز الفني في نادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت 3 إجراءات صارمة قبل خوض مباراة بيراميدز بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.


تجهيز عواد للقاء الزمالك وبيراميدز

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف تجهيز الحارس محمد عواد ليكون الخيار الأول في مواجهة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز بعد غد الخميس، وذلك في حال عدم تعافي محمد صبحي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك وفريق طلائع الجيش بالدوري المصري التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدف.

جاء اختيار مدرب الزمالك الجديد لـ عواد نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الدفع بالمهدي سليمان حارس المرمى وتفضيله الاعتماد على محمد عواد صاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الكبيرة.


مكافآت الزمالك

وقد تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة المكافآت و المستحقات المتأخرة ، أمس الإثنين وذلك قبل السفر إلي دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

يأتي ذلك بعدما اشتكي نجوم الزمالك من عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدي القلعة البيضاء منذ فترة طويلة.

ثلاث نجوم خارج قائمة الزمالك

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعاد ثلاثة عناصر من قائمة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الثلاثي المستبعد من بطولة كأس السوبر المصري علي النحو التالي:

ناصر منسي: استبعاد لأسباب فنية

محمد السيد: استبعاد لأسباب فنية

آدم كايد: استبعاده بسبب الإصابة

الزمالك السوبر المصري بيراميدز ناصر منسي أحمد عبد الرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

الفيلم الروائي "جحر الفئران"

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

همام إبراهيم

المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد