تجهيز صاحب القفاز الذهبي.. 3 إجراءات صارمة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بعد غد في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويعول أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك علي كتيبة نجوم القلعة البيضاء لعبور بيراميدز وتحقيق الفوز وبلوغ نهائي كأس السوبر المصري وحصد اللقب.

ويسعي أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إلي تحقيق أول لقب بعد تعيينه مدربا للفارس الأبيض خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

واتخذ الجهاز الفني في نادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت 3 إجراءات صارمة قبل خوض مباراة بيراميدز بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



تجهيز عواد للقاء الزمالك وبيراميدز

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف تجهيز الحارس محمد عواد ليكون الخيار الأول في مواجهة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز بعد غد الخميس، وذلك في حال عدم تعافي محمد صبحي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك وفريق طلائع الجيش بالدوري المصري التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدف.

جاء اختيار مدرب الزمالك الجديد لـ عواد نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الدفع بالمهدي سليمان حارس المرمى وتفضيله الاعتماد على محمد عواد صاحب الخبرة الكبيرة في المباريات الكبيرة.



مكافآت الزمالك

وقد تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة المكافآت و المستحقات المتأخرة ، أمس الإثنين وذلك قبل السفر إلي دولة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

يأتي ذلك بعدما اشتكي نجوم الزمالك من عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدي القلعة البيضاء منذ فترة طويلة.

ثلاث نجوم خارج قائمة الزمالك

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعاد ثلاثة عناصر من قائمة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الثلاثي المستبعد من بطولة كأس السوبر المصري علي النحو التالي:

ناصر منسي: استبعاد لأسباب فنية

محمد السيد: استبعاد لأسباب فنية

آدم كايد: استبعاده بسبب الإصابة